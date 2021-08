Signal biedt optie om alle gesprekken standaard te laten verdwijnen

Versleutelde chatapp Signal heeft een nieuwe feature toegevoegd waardoor het mogelijk is om alle verstuurde en ontvangen berichten standaard na een bepaalde tijd te verwijderen. Volgens Signal moet dit gebruikers helpen om automatisch opslagruimte te besparen en de hoeveelheid gespreksgeschiedenis te beperken mocht de gebruiker zijn toestel verliezen.

Voorheen moesten "disappearing messages" per gesprek worden ingeschakeld. Nu is het mogelijk om dit voor alle gesprekken te doen. Daarnaast is er nu ook een "custom timer" toegevoegd zodat er per gesprek een specifieke tijd kan worden ingesteld voor het verwijderen van de berichten.