Ransomware infecteert NAS-systemen van zowel QNAP als Synology

Onderzoekers waarschuwen voor ransomware die zowel NAS-systemen van QNAP als Synology kan infecteren. Het gaat om de eCh0raix-ransomware. Eerdere versies van deze ransomware werden apart ingezet tegen of QNAP of Synology NAS-systemen. De nu ontdekte variant kan apparaten van beide fabrikanten aanvallen.

In het geval van QNAP-systemen maakt de ransomware hiervoor gebruik van een kwetsbaarheid in Hybrid Backup Sync (HBS 3). HBS 3 is een oplossing voor het maken en terugplaatsen van back-ups. Het ondersteunt een groot aantal lokale, remote server en cloudopslagdiensten. Op 22 april kwam QNAP met een waarschuwing en stelde dat er beveiligingsupdates waren uitgerold om het probleem te verhelpen. In mei werd het beveiligingslek vervolgens misbruik door de Qlocker-ransomware.

Nu hebben ook de ontwikkelaars van de eCh0raix-ransomware deze kwetsbaarheid aan hun arsenaal toegevoegd, meldt securitybedrijf Palo Alto Networks. In het geval van de Synology NAS-systemen wordt geen aanvalsvector genoemd, maar vorige week kwam Synology zelf met een waarschuwing dat NAS-systemen het doelwit van bruteforce-aanvallen waren waarbij veelgebruikte beheerderswachtwoorden werden geprobeerd.

Het securitybedrijf stelt op basis van eigen onderzoek dat er zo'n 240.000 NAS-systemen van QNAP vanaf het internet toegankelijk zijn en zo'n 3500 van Synology. In het geval van een succesvolle aanval worden bestanden op het NAS-systeem versleuteld en moeten slachtoffers losgeld betalen voor het ontsleutelen.