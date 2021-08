Politie Zeeland-West-Brabant: 2,4 miljoen euro schade door cybercrime

In slechts twee maanden tijd heeft de politie Zeeland-West-Brabant honderden aangiften en meldingen op het gebied van cybercrime ontvangen met een totaal schadebedrag van zo'n 2,4 miljoen euro. Het gaat dan om zaken als phishing, WhatsAppfraude en bankhelpdeskfraude.

Vooral het schadebedrag van juli, dat in vergelijking met de maand daarvoor sterk is opgelopen, valt op. In juni ontving de politie Zeeland-West-Brabant 272 aangiftes en 52 meldingen met een totaal schadebedrag van ruim 719.000 euro. In juli kwamen er in totaal 304 aangiften en 40 meldingen binnen met een totaal schadebedrag van meer dan 1.667.000 euro.

Het politiekorps zegt dat het lastig is om een precieze verklaring voor de stijging in juli te geven. "Maar het lijkt erop dat de start van de zomervakantie hier een aandeel in heeft. Het is dus belangrijk om ook in een drukke zomerperiode alert te blijven en niet zomaar op links te klikken of naar een 'bekende' geld over te maken."