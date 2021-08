EFF haalt uit naar Facebook wegens ondermijnen advertentie-onderzoek

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft uitgehaald naar Facebook wegens de stappen die het techbedrijf nam tegen onderzoekers van politieke advertenties. Onlangs besloot Facebook de accounts van verschillende onderzoekers achter Ad Observer te sluiten. Dit project doet onderzoek naar politieke advertenties en de verspreiding van desinformatie op het platform.

Via een browserextensie werden bij gebruikers die hiervoor toestemming hadden gegeven advertenties verzameld en de reden dat ze deze advertenties te zien kregen. Zo wilden de onderzoekers inzichtelijk maken hoe adverteerders Facebook voor gerichte advertenties inzetten en hoe dit aan de verspreiding van desinformatie kan bijdragen.

Facebook stelde dat het op automatische wijze verzamelen van data in strijd met de gebruiksvoorwaarden is. Volgens de EFF is het "scrapen" van data niet anders dan een gebruiker die copy en paste doet. De Ad Observer-plug-in verzamelt alleen informatie die al binnen de browser beschikbaar is en dit gebeurt met toestemming van de gebruiker.

In een blogposting stelde Facebook dat het in actie kwam om de privacy van gebruikers te beschermen. "Het enige dat werd "geschonden" was de geheimzinnigheid van Facebook, waardoor het zonder publieke controle allerlei claims over de bestrijding van betaalde desinformatie kan doen", zegt Cory Doctorow van de EFF. Hij stelt dat het duidelijk is dat Ad Observer geen privacyrisico voor gebruikers vormt.

Wat deze saga heeft aangetoond is dat gebruikers Facebook niet kunnen vertrouwen om zichzelf als een onafhankelijk en publiek verantwoordelijk platform te gedragen, merkt Doctorow op. "Daarom hebben we tools nodig die deze keuze uit de handen van Facebook nemen." De EFF wil dat in ieder geval de accounts van de onderzoekers in kwestie worden hersteld en dat het bedrijf naar de eigen medewerkers luistert die om meer transparantie roepen.