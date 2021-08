Onderzoekers: Apple censureert politieke content bij graveren van apparaten

Eigenaren van een Apple-apparaat kunnen dat laten graveren, maar in China, Hong Kong en Taiwan censureert Apple daarbij politieke content. Iets dat mogelijk ook een rol kan spelen als Apple straks afbeeldingen op de apparaten van gebruikers gaat controleren. Dat stellen onderzoekers van Citizen Lab, onderdeel van de universiteit van Toronto, dat onderzoek doet naar het gebruik van politieke macht in cyberspace.

Voor het onderzoek werd er gekeken naar de woorden die Apple bij het graveren niet toestaat. Dit werd getest in zes verschillende regio's: China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Canada en de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat Apple moderatie van denigrerende, racistische en seksuele content inconsistent toepast en dat in de openbare documenten van Apple niet duidelijk wordt waarop de woordenlijsten zijn gebaseerd.

In China blijkt dat Apple politieke content censureert, met verwijzingen naar de Chinese leiders en het politieke systeem in het land, alsmede namen van dissidenten, onafhankelijke nieuwsorganisaties en algemene termen met betrekking tot religie, democratie en mensenrechten. Verder blijkt dat deze politieke censuur ook in Hong Kong en Taiwan wordt toegepast. Daarbij gaat deze censuur verder dan de juridische verplichtingen van Apple in Hong Kong. Voor zover bekend is er geen juridische reden voor het censureren van politieke content in Taiwan, aldus de onderzoekers.

Die stellen dat Apple verder lijkt te gaan dan de compliance die de Chinese overheid verplicht. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de gebruikte filterlijst van derde partijen afkomstig is. De onderzoekers stellen dan ook dat Apple transparant moet zijn over waarom het bepaalde woorden filtert. Daarbij wijzen de onderzoekers ook naar het plan van Apple om afbeeldingen van gebruikers op kindermisbruik te monitoren.

"Contentmoderatie en monitoringssystemen, zelfs wanneer goed bedoeld, kunnen ook worden gebruikt om de vrije en politieke meningsuiting te onderdrukken", stellen de onderzoekers. "Hoewel de scantechnologie van Apple nu alleen wordt toegepast voor de detectie van kindermisbruik op Apple-apparaten, en dat vervolgens wordt geüpload naar iCloud Photos, kan dergelijke technologie ook worden ingezet voor het detecteren van andere afbeeldingen of content."

Apple zegt dat het verdachte afbeeldingen na een bepaald aantal eerst door een medewerker laat controleren voordat het een melding doet. De onderzoekers waarschuwen dat bij contentanalyse op het apparaat van de gebruiker dit niet verplicht is en er direct melding bij de staat kan worden gedaan. "Gegeven de geschiedenis van Apple in het voldoen aan de Chinese censuureisen, blijft het onduidelijk hoe Apple zou reageren wanneer de Chinese overheid vraagt om op ongewenste politieke content te scannen", aldus de onderzoekers.

Apple laat in een reactie weten dat het zich bij het graveren onder andere aan lokale wetgeving houdt en er geen universele lijst van niet toegestane woorden is. "Deze beslissingen worden tijdens een reviewproces gemaakt waar onze teams naar lokale wetgeving en culturele gevoeligheden kijken", laat Apple weten. Volgens het techbedrijf is het grotendeels een handmatig proces en kan het voorkomen dat graveerverzoeken ten onrechte worden geweigerd. "We beschikken over een proces om deze situaties te controleren en corrigeren mochten ze zich voordoen."