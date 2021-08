Purism-cso: fotocontrole door Apple leidt tot Internet of Snitches

Het plan van Apple om de foto's van Amerikaanse gebruikers op kindermisbruik te controleren zal door andere bedrijven worden overgenomen en uiteindelijk tot een "Internet of Snitches" leiden, zo waarschuwt Kyle Rankin, chief security officer (cso) van computer- en smartphonefabrikant Purism.

Volgens Rankin is Apple met de aankondiging van de fotocontrole een grens overgegaan. Voorheen keken bedrijven alleen naar data die gebruikers zelf hadden geüpload naar hun servers en konden zo in het geval van illegaal materiaal opsporingsdiensten waarschuwen. Het scannen van verboden materiaal op de apparatuur van gebruikers was een grens die bedrijven niet eerder overgingen, zo stelt de Purism-cso.

Zelfs als de fotocontrole van Apple werkt zoals het techbedrijf stelt en het niet voor andere zaken wordt ingezet heeft Apple met deze beslissing het scannen van de apparaten van gebruikers gelegitimeerd, merkt Rankin op. "Wanneer Apple het kan, een bedrijf dat zegt privacy belangrijk te vinden, moet het vanuit een privacyperspectief gezien oké zijn voor andere bedrijven om met hun eigen client-side scanners te volgen."

Een ontwikkeling die volgens Rankin tot een "Internet of Snitches" kan leiden. Op dit moment verzamelt het Internet of Things "alleen" data van gebruikers en stuurt die voor commercieel gewin door naar leveranciers en andere partijen. De Purism-cso noemt het waarschijnlijk dat andere fabrikanten met hun eigen client-side scanner zullen volgen. Daarbij zullen deze controles eerst op kindermisbruik zijn gericht, maar mogelijk ook voor andere zaken worden ingezet.

"Daarnaast hebben de meeste leveranciers minder drijfveren om de privacy van hun klanten te beschermen en hebben vaak een perverse prikkel om die te schenden", gaat Rankin verder. Als het aantal misdrijven toeneemt waarvoor het lokaal scannen als acceptabel wordt geacht, zullen ook de mogelijkheden van het Internet of Snitches toenemen. Auto's kunnen bijvoorbeeld hun bestuurder aangeven als die de snelheidslimiet overschrijdt of fout geparkeerd staat, merkt Rankin op.

Controle

Verschillende organisaties zijn inmiddels petities gestart en hebben open brieven geschreven waarin Apple wordt opgeroepen om van de plannen af te zien. Het fundamentele probleem is echter dat mensen geen controle meer hebben over de apparaten die ze aanschaffen. Leveranciers kunnen elke feature tegen de wens van klanten toevoegen, waaronder client-side scanning, en klanten kunnen hier niets aan, stelt Rankin.

"Je zou controle over je eigen computers moeten hebben. Je telefoon zou je kasteel moeten zijn. Echte controle houdt in dat je controle over de hardware en software hebt", aldus de Purism-cso. "Het houdt in dat je een vrij besturingssysteem gebruikt dat je elke software laat installeren en verwijderen die je niet wilt. En het houdt in dat je vrije software kunt draaien die iedereen kan aanpassen als een ontwikkelaar die tegen je belangen laat werken", concludeert Rankin.

Hij sluit af door te stellen dat computers alleen maar belangrijker in onze samenleving zullen worden en we nu de regels kunnen kiezen hoe ze werken. "Het is niet te laat om technologie te weigeren die niet aan jouw kant staat. Investeer in technologie die je de controle en eigenaarschap teruggeeft die je altijd al gehad zou moeten hebben."