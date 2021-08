GGD-voorzitter: koppel systemen om juiste gezondheidskeuzes te maken

Ik ben get eens met Rouvoet dat er meer aandacht moet komen voor preventieve gezondheidszorg. Ik zie niet in hoe "het koppelen van systemen" zonder over details (als privacy) te spreken hier aan kan bijdragen. We weten dat we teveel en verkeerd eten, doe daar eens iets aan. We weten dat auto's en industrie fijnstof produceren, doe ook daar iets aan. We weten dat er te weinig gesport wordt, ...



Ik zie wel iets in statistische gegevens aggregeren en op een overzichtelijke manier presenteren zodat daar beleid op gemaakt kan worden en ook inzichtelijk is of het beleid succesvol is. Daar heb je geen zware koppeling voor nodig.