Provincie Gelderland mogelijk slachtoffer van datalek na inbraak op systeem

Na een inbraak op een systeem is de provincie Gelderland mogelijk slachtoffer van een datalek geworden, zo laat de provincie zelf weten. De inbraak zou hebben plaatsgevonden tijdens het bijwerken van personeelsdossier door een extern ict-bedrijf. Details ontbreken nog, maar de aanvaller zou via een kwetsbaarheid in het systeem zijn binnengekomen .

Zowel het AD en Omroep Gelderland melden op basis van een persbericht dat de kwetsbaarheid in het systeem is verholpen. De provincie heeft inmiddels aangifte en gedaan en de Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht. Of er ook gegevens van ambtenaren zijn buitgemaakt wordt nog onderzocht.

De provincie stelt dat de inbraak geen gevolgen voor de veiligheid van andere digitale werkzaamheden in de provincie heeft. Vanwege het lopende onderzoek wil de provincie voorlopig geen aanvullende details over de inbraak geven.