Apple scant e-mailbijlagen iCloud Mail sinds 2019 op kindermisbruik

Ze zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van hun eigen infra. Dat er scans gebeuren op keywords in de mail is niks nieuws. Dat doe je als ISP ook op virussen niet iets wat je lang en breed wil gaan uitleggen natuurlijk maar goed. De andere data waarop ze doelen kun je waarschijnlijk gewoon omschrijven als alles in iCloud bij gerechtelijk bevel. Again weer niks nieuws Dropbox doet dit ook bijvoorbeeld preventief en ik denk dat er maar weinig zijn in de cloudopslag branch die niet iets van detectie hebben.

Maar waar de felle kritiek voornamelijk op gericht is dat er algoritmes lokaal worden losgelaten zonder dat de eigenaar van het apparaat dit kan uitschakelen in tegen stelling dat het gebruik van iCloud vrijwillig is bij je Apple apparaten. En of je dan wel of niet iCloud aan moet hebben staan om die informatie te versturen doet er niet toe. Het is hoe dan ook zonder toestemming aan het scannen zonder enige grondslag. En de kans dat dit beperkt blijft tot foto's is nagenoeg nul het zal alleen even duren tot de commotie gezakt is of er een ander groter schandaal zich voordoet om het op te voeren.



De code zit er al in sinds 14.3 echter deze kan *niet* op afstand geactiveerd worden het is niet volledige, nog gecompiled.

Tot versie 14.7.1 ben je nu nog veilig voor deze onzin, erboven loop je risico. De nog komende 14.8 gedubbed als surprise update zou ik laten liggen tot deze ge-audit is want ik zie Apple helaas nog wel eens in staat om dit ook nog snel in de 14 reeks te gooien. De publiekelijke imago schade hebben ze toch al.