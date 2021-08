Kamer van Koophandel lekt beschermde privéadressen Kamerleden

Door een datalek bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn de beschermde privéadressen van achttienhonderd mensen gelekt, waaronder ook Kamerleden. De KvK heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vorige week meldde de Kamer van Koophandel op de eigen website dat een voormalig advocaat, bij het opvragen van informatie uit het Handelsregister, ten onrechte gebruik heeft gemaakt van een autorisatie waarmee niet-openbare privéadressen meegeleverd worden.

Een beperkt aantal bevoegde instanties en beroepsgroepen, waaronder de advocatuur, kunnen dergelijke adressen door middel van deze autorisatie inzien. De advocaat in kwestie heeft zichzelf uit het advocatenregister laten schrappen en was daarom volgens de KvK niet meer bevoegd om handelsregisterproducten met daarin deze adressen op te vragen. RTL Nieuws meldt dat het in totaal om de gegevens van achttienhonderd personen gaat, waaronder die van Kamerleden van D66, GroenLinks en BIJ1. De oud-advocaat vroeg gegevens op van organisaties die voornamelijk politiek of politiek activistisch zijn.

De Kamer van Koophandel benaderde de oud-advocaat, die schriftelijk verklaarde dat hij de niet-openbare gegevens heeft vernietigd. Tevens zijn alle betrokkenen via brief geïnformeerd over het datalek. Ook is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is er een onderzoek ingesteld waaruit blijkt dat er meer voormalig advocaten zijn die nog geautoriseerd waren om niet-openbare gegevens in te zien.

De KvK heeft in totaal 164 autorisaties ingetrokken, waarvan er 92 nog zijn gebruikt om gegevens op te vragen. Er wordt nog onderzocht of er een risico voor betrokkenen is. Vanwege het datalek neemt de KvK aanvullende maatregelen. Zo worden de autorisaties van de andere bevoegde beroepsgroepen, zoals notarissen en deurwaarders, geverifieerd en zullen de autorisaties van alle bevoegde beroepsgroepen voortaan periodiek worden gecontroleerd.