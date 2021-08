ROC Mondriaan kreeg advies om systemen tijdelijk onbereikbaar te maken

Mbo-scholengemeenschap ROC Mondriaan heeft op advies van een securitybedrijf de eigen systemen en bestanden tijdelijk onbereikbaar gemaakt. Dat heeft de onderwijsinstelling in een update over het incident laten weten. Maandag werd bekend dat ROC Mondriaan het slachtoffer van een aanval is geworden. Om wat voor soort aanval het precies gaat is nog altijd onbekend.

Om de omvang en impact van de aanval in kaart te brengen en de systemen te herstellen werd ROC Mondriaan geadviseerd systemen en bestanden tijdelijk onbereikbaar te maken tot nader bericht. "Daarna kunnen we het systeem weer veilig opnieuw opbouwen en online laten gaan", aldus de scholengemeenschap. Die heeft securitybedrijf NFIR ingeschakeld voor het onderzoek. Deze partij deed ook onderzoek naar de ransomware-aanval op de gemeente Hof van Twente.

"De impact van deze hack is binnen en buiten onze school voelbaar. We werken met man en macht om zo spoedig mogelijk met een oplossing te komen. We zetten alles op alles om aanstaande maandag met de lessen te kunnen starten, zij het in aangepaste vorm", zegt Harry de Bruijn van het ROC Mondriaan. Vanwege de aanval konden leerlingen van de zomerschool maandag geen examen doen. Verder hebben leerlingen nog geen lesrooster voor de komende periode gekregen, aangezien die ook in de digitale leeromgeving staat die onbereikbaar is, meldt Omroep West.