Minister: hoger onderwijs is zich bewust van dreiging van cyberaanvallen

Het hoger onderwijs in Nederland is zich bewust van de dreiging van cyberaanvallen. Wel moet de veiligheid van onderwijsinstellingen verder worden verhoogd, zo laat demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs weten. De minister reageerde op Kamervragen van het CDA en de VVD over uitspraken van AIVD-directeur Akerboom dat het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs niet zijn doordrongen van de dreiging van cyberaanvallen van statelijke actoren.

"Mijn indruk is dat de instellingen zich bewust zijn van de dreiging van cyberaanvallen, of deze dreiging nu van statelijke actoren of van hackersgroepen afkomstig is", antwoordt Van Engelshoven op Kamervragen van CDA-Kamerlid Peters en VVD-Kamerlid Van der Woude of het bewustzijn bij universiteiten en hogescholen nog te laag is. "Ik ben het met de heer Akerboom eens dat de veiligheid van onze instellingen verder moet worden verhoogd. Het is duidelijk dat deze bewustwording nodig is in alle lagen van de organisaties en vertaald dient te worden in maatregelen gericht op het tegengaan van dreigingen", voegt de minister toe.

Volgens Van Engelshoven zijn de hoger onderwijsinstellingen hier actief mee bezig. "Daarbij realiseer ik mij dat cyberveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de instellingen als de overheid. Belangrijk hierbij is dat de cyberveiligheid van instellingen expliciet wordt meegenomen in de reguliere bestuurlijke gesprekken die mijn ministerie met de instellingen en de koepels voert. Deze periodieke gesprekken over cyberveiligheid bevorderen het internaliseren van cyberveiligheidsmaatregelen in de bedrijfsvoering van de gehele sector", merkt ze op.

Wat betreft de gezamenlijke verantwoordelijkheid stelt de minister dat er dit jaar nog een specifieke 'leidraad' voor kennisveiligheid verschijnt, die de Rijksoverheid samen met de kennissector ontwikkelt. Ook worden er bestuurlijke afspraken gemaakt met de kennisinstellingen, waarbij er ook aandacht is voor digitale veiligheid. Daarnaast komt er een Expertise- en adviesloket Kennisveiligheid om onderwijsinstellingen te ondersteunen.