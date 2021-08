Google en Microsoft gaan miljarden euro's in cybersecurity investeren

Google en Microsoft gaan de komende vijf jaar miljarden euro's in cybersecurity investeren om zo de weerbaarheid van de Verenigde Staten tegen cyberdreigingen te versterken. Dat heeft het Witte Huis aangekondigd. De Amerikaanse president Biden had gisteren overleg met verschillende techbedrijven over de bescherming van de vitale sector en het opleiden van voldoende cybersecuritypersoneel.

Zo zaten onder anderen Amazon, Apple, Google, IBM en Microsoft aan tafel, alsmede verschillende banken, verzekeringsmaatschappijen en onderwijsinstellingen. Na het overleg maakte het Witte Huis bekend dat Microsoft de komende vijf jaar 17 miljard euro zal investeren om cybersecurity by design te integreren en "geavanceerde beveiligingsoplossingen" te leveren. Ook zal het techbedrijf federale en lokale overheden ondersteunen bij het upgraden van hun digitale beveiliging en zal er cybersecuritytraining op onderwijsinstellingen worden gegeven.

Google heeft aangekondigd dat het 8,5 miljard euro de komende vijf jaar zal investeren in het uitbreiden van zero-trust-programma's, het beveiligingen van de software supply chain en het verbeteren van opensource-security. Verder zal Google honderdduizend Amerikanen helpen bij het volgen van een it-opleiding. IBM laat weten dat het ook mensen op het gebied van cybersecurity zal trainen. In totaal gaat het om 150.000 mensen. Volgens het Witte Huis staan erin de VS zo'n half miljoen cybersecurity-vacatures open.

Vanuit de Amerikaanse overheid werden ook verschillende initiatieven aangekondigd. Zo zal het National Institute of Standards and Technology (NIST), een Amerikaanse organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen van cybersecurityrichtlijnen voor de Amerikaanse overheid, samen met techbedrijven een nieuw framework ontwikkelen voor het beveiligen van de software supply chain.

Verder zal het Industrial Control Systems Cybersecurity Initiative, bedoeld om de vitale infrastructuur tegen digitale aanvallen te beschermen, worden uitgebreid naar gaspijplijnen in de Verenigde Staten. Het initiatief werd mede vanwege de ransomware-aanval op de Colonial Pipeline gestart.