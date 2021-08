Microsoft roept op om ProxyShell-lekken in Exchange-servers te patchen

Microsoft heeft organisaties opgeroepen om hun Exchange-servers te updaten. Aanleiding is mogelijk misbruik van drie kwetsbaarheden die bij elkaar bekendstaan als ProxyShell. Beveiligingsupdates voor deze beveiligingslekken zijn sinds mei beschikbaar. Door de drie kwetsbaarheden te combineren is het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om kwetsbare Exchange-servers op afstand over te nemen.

De afgelopen week lieten beveiligingsonderzoekers en het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) weten dat er actief misbruik van de kwetsbaarheden wordt gemaakt om ongepatchte Exchange-servers met webshells en ransomware te infecteren. Microsoft wil deze aanvallen nog niet bevestigen en laat weten dat de ProxyShell-lekken kunnen worden gebruikt voor de verspreiding van ransomware.

"Als je de beveiligingsupdates van mei of juli niet hebt geïnstalleerd, dan zijn je servers en data kwetsbaar. Zoals we al meerdere keren hebben aangegeven is het zeer belangrijk om je Exchange-servers via de laatste Cumulative Update (CU) en Security Update (SU) up-to-date te houden", aldus het Microsoft Exchange Team. Dat roept organisaties in een nieuwe blogposting op om hun Exchange-servers te patchen.

Eerder liet zoekmachine Shodan nog weten dat achttien procent van alle Exchange-servers die vanaf het internet toegankelijk zijn de ProxyShell-updates niet hebben geïnstalleerd.