Australische politie krijgt nieuwe bevoegdheden om cybercrime te bestrijden

De Australische politie heeft nieuwe bevoegdheden gekregen om cybercrime te bestrijden. Wetgeving die dit mogelijk maakt is gisteren door het Australische parlement aangenomen. Door de bevoegdheden mag politie data aanpassen en verwijderen, inlichtingen over criminele netwerken verzamelen en de online accounts van een vermeende dader overnemen.

Op dit moment mogen Australische opsporingsdiensten iemands online account alleen met toestemming van de betreffende persoon overnemen. Die toestemming is straks niet meer mogelijk. Zodra er toegang is verkregen mogen opsporingsdiensten via het account bewijsmateriaal verzamelen.

Verder is het nu toegestaan voor de Australische politie om data aan te passen of te verwijderen van personen die van een misdrijf worden verdacht, om zo de uitvoering van het misdrijf te belemmeren. Daarnaast kan politie door middel van een "netwerkactiviteitsbevel" inlichten over criminelen netwerken op internet verzamelen, waaronder op het dark web en wanneer er anonimiseringstechnologieën worden gebruikt, zo laat minister Karen Andrews van Binnenlandse Zaken weten.

The Law Council of Australia maakt zich zorgen over de wet en stelt dat er belangrijke waarborgen zijn genegeerd. "Deze bevelen hebben de potentie om voor aanzienlijk verlies, schade en verstoring bij rechtmatige computergebruikers te zorgen die van niets worden verdacht." Ook het Australische Human Rights Law Centre is bezorgd. "Brede surveillancebevoegdheden hebben gevolgen voor de privacy van alle Australiërs en een chilling effect op journalisten en klokkenluiders."