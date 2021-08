Politie waarschuwt voor bankhelpdeskfraude via TeamViewer en AnyDesk

De politie heeft een waarschuwing afgegeven voor fraudeurs die zich voordoen als bankpersoneel en slachtoffers vragen om de programma's TeamViewer of AnyDesk te installeren, zodat ze op afstand de computer kunnen overnemen en de bankrekening legen. De afgelopen weken deden alleen in Zeeland meer dan tachtig mensen aangifte van deze fraude. Met name oudere mensen werden slachtoffer van de fraudeurs.

Net als bij andere vormen van bankhelpdeskfraude worden slachtoffers gebeld, waarbij de oplichters zich voordoen als de fraudehelpdesk van de bank. Ze stellen dat er is geprobeerd om geld van de bankrekening te halen. Om dit te stoppen moet het slachtoffer TeamViewer of AnyDesk downloaden. Daarmee kan de oplichter de computer van het slachtoffer overnemen.

Vervolgens vraagt de oplichter om de pincode of responscode van een identificatiemiddel van de bank. Daarna gaat het beeldscherm op zwart, zodat het slachtoffer niet ziet wat er gebeurt. De oplichter laat weten dat dit normaal is en het slachtoffer zich geen zorgen hoeft te maken. "Na een gesprek dat vaak wel een uur duurt wordt de verbinding verbroken en blijft het slachtoffer achter met een lege, of soms meer dan lege bankrekening", aldus de politie. Sommige slachtoffers zijn voor duizenden euro's gedupeerd.

De politie adviseert om met oudere mensen over deze vorm van fraude te praten. "Laat hen weten dat een bank nooit vraagt om software te downloaden, uw pincode te geven, of toestemming om uw geld op een zogenoemde 'kluisrekening' te zetten."