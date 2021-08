Tweede Kamer stelt vragen over "hack" bij onderwijsinstelling ROC Mondriaan

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs over de "hack" bij onderwijsinstelling ROC Mondriaan, waardoor systemen voor medewerkers en studenten ontoegankelijk zijn. Zo wil de VVD weten of er sprake is van een ransomware-aanval en vraagt D66 wanneer de systemen weer volledig toegankelijk zijn.

Vanwege de aanval worden de lessen vandaag, op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, in aangepaste vorm gegeven. "Omdat de docenten geen gebruik kunnen maken van de techniek en applicaties", aldus ROC Mondriaan op de eigen website. Details over de aanval zijn nog altijd niet gegeven. "Is er sprake van ransomware (gijzelsoftware)? Indien er sprake is van ransomware, zijn er al losgeldeisen van de criminele hackers bekend bij ROC Mondriaan en/of de minister?", vragen VVD-Kamerleden El Yassini en Rajkowski.

Die willen ook weten, als er losgeldeisen bekend zijn, of ROC Mondriaan het losgeld aan de aanvallers al heeft betaald of dat het van plan is dit te doen. Verder vragen de twee VVD'ers wat het beleid is van de minister wat betreft de betaling van losgeld aan criminelen om schoolsystemen weer toegankelijk te maken. "Deelt u de mening dat er geen losgeld betaald dient te worden, omdat misdaad niet mag lonen?" Van Engelshoven moet ook duidelijk maken of er gegevens van leerlingen, cursisten en medewerkers zijn gestolen.

D66-Kamerleden Van Meenen en Van Ginneken willen van de minister weten welke gevolgen de aanval tot op heden heeft voor docenten en studenten en wanneer de systemen naar verwachting weer volledig toegankelijk zijn. Ook moet Van Engelshoven laten weten wanneer het onderzoek naar de aanval verschijnt. "Zijn andere ROC's goed toegerust op het voorkomen van een soortgelijke hack?", vragen de D66-Kamerleden verder. Afsluitend willen ze van de minister weten hoe een dergelijke aanval op een ROC in de toekomst kan worden voorkomen. Van Engelshoven heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.