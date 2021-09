Medewerkster Amerikaanse kredietunie verwijdert na ontslag gigabytes aan data

Een 35-jarige medewerkster van een Amerikaanse kredietunie heeft twee dagen nadat ze was ontslagen meer dan 21 gigabytes aan data bij haar voormalige werkgever verwijderd, waaronder de anti-ransomwarebeveiliging van de organisatie. Kredietunies zijn financiële coöperaties waar deelnemers kunnen sparen en lenen.

Op 19 mei van dit jaar werd een medewerkster van een New Yorkse kredietunie ontslagen. Twee dagen later wist ze via haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op de server van haar ex-werkgever en verwijderde meer dan twintigduizend bestanden en bijna 3500 directories. Het ging bij elkaar om zo'n 21,3 gigabytes aan data. De verwijderde data bestond onder andere uit hypotheekaanvragen en de anti-ransomwarebeveiliging van de kredietunie.

De vrouw opende ook vertrouwelijke documenten. Nadat ze de bestanden had verwijderd stuurde ze een bericht naar een vriend waarin ze liet weten gedeelde netwerkdocumenten te hebben verwijderd. De kredietunie heeft volgens de aanklagers al meer dan tienduizend dollar uitgegeven om de inbraak op het systeem en het verwijderen van de data te herstellen. De voormalige medewerkster heeft nu schuld bekend. Ze kan tot een gevangenisstraf van maximaal tien jaar worden veroordeeld.