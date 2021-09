Petitie tegen het scannen van iPhones door Apple 25.000 keer ondertekend

Een petitie van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF tegen het scannen van iPhones door Apple is 25.000 keer ondertekend. Apple is van plan om later dit jaar twee scansystemen onder Amerikaanse gebruikers uit te rollen. Het ene systeem scant afbeeldingen die gebruikers naar iCloud Photos willen uploaden op kindermisbruik. Het tweede systeem scant, wanneer ingeschakeld door ouders, berichten van minderjarigen op "seksueel expliciet" materiaal en waarschuwt afhankelijk van de leeftijd en actie van de gebruiker de ouders.

"Wat Apple van plan is om te doen zal een groot gevaar voor onze privacy en security vormen. Het zal munitie aan autoritaire overheden geven die hun surveillance willen uitbreiden, en omdat het bedrijf in het verleden op verzoek van overheden security en privacy heeft gecompromitteerd, is het niet vergezocht dat het dit mogelijk nog een keer doet", aldus Jason Kelley van de EFF.

Kelley merkt op dat ook democratische landen bedrijven zoals Apple onder druk hebben gezet om toegang tot versleutelde data te krijgen en dat deze landen nu waarschijnlijk al aan het kijken zijn hoe het scansysteem hier hen bij kan helpen in de toekomst. Slechts wat kleine aanpassingen zijn voldoende om op andere content te zoeken of ieders account te controleren, in plaats van alleen kinderen, waarschuwt Kelley. De EFF is van plan om de petitie binnenkort aan Apple aan te bieden.