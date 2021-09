FBI: voedsel- en landbouwsector doelwit van ransomware-aanvallen

De Amerikaanse voedsel- en landbouwsector zijn het doelwit van ransomware-aanvallen, wat gevolgen voor zowel ondernemingen als de voedselvoorziening heeft, zo stelt de FBI in een waarschuwing. De opsporingsdienst is bekend met een boerderij die begin dit jaar door ransomware werd getroffen en vanwege de tijdelijke productiestop zo'n negen miljoen dollar schade leed.

"Voedsel- en landbouwbedrijven die het slachtoffer van ransomware worden lijden grote financiële verliezen door het betalen van losgeld, productiviteitsverlies en herstelkosten", aldus de FBI. Ook kan het voorkomen dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie en persoonlijke data wordt buitgemaakt, wat voor imagoschade kan zorgen. Doordat steeds meer bedrijven in deze sectoren gebruikmaken van technologie wordt ook het aanvalsoppervlak vergroot, zo laat de FBI weten.

Een ander incident dat de opsporingsdienst in de waarschuwing noemt betreft een bakkerij die in juli door een ransomware-aanval via hun managed serviceprovider een week plat lag, waardoor het bestellingen van klanten niet kon leveren. Verder wordt er gewezen naar de aanval op vleesverwerker JBS en een niet nader genoemde drankenfabrikant die werd getroffen.

De aanvallen vonden onder andere plaats via gestolen inloggegevens en malafide e-mailbijlagen. De waarschuwing wordt afgesloten met enkele adviezen om ransomware-infecties te voorkomen en de impact te beperken, waaronder het offline bewaren van back-ups, implementeren van netwerksegmentatie, het uitschakelen van ongebruikte remote access/RDP-toegang, het uitschakelen van hyperlinks in ontvangen e-mails en het geregeld geven van cybersecurity-awarenesstrainingen aan het personeel (pdf).