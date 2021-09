EFF lanceert tool voor downloaden van APK-bestanden via command-line

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft een tool gelanceerd genaamd apkeep waarmee gebruikers APK-bestanden uit verschillende appstores, waaronder de Google Play Store, via de command-line kunnen downloaden. Volgens de EFF, die zelf ook gebruikmaakt van apkeep, moet dit onderzoekers helpen bij het onderzoek naar bijvoorbeeld stalkerware en door staten ontwikkelde malware.

De tool is vanaf verschillende platformen te gebruiken, waaronder Android. Voor het downloaden van APK-bestanden via de Google Play Store zijn wel inloggegevens nodig, wat niet het geval is bij andere appstores. De EFF is van plan om de features van de tool de komende tijd uit te breiden. Zo zal er support voor de Amazon Appstore worden toegevoegd, alsmede de mogelijkheid om oudere versies van apps te downloaden.