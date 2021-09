Verdachte achter ontwikkeling Trickbot-malware aangehouden in Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben vorige week op de luchthaven van Seoul op verzoek van de Verenigde Staten een Russische man aangehouden die ervan wordt verdacht code voor de beruchte Trickbot-malware te hebben ontwikkeld. Trickbot is ontwikkeld om onder andere inloggegevens en creditcarddata te stelen en ransomware te installeren. Verschillende grote ransomware-uitbraken worden aan Trickbot toegeschreven.

De Russische man zat vanwege de coronamaatregelen al anderhalf jaar in Zuid-Korea, zo meldt het Zuid-Koreaanse KBS News. Gedurende deze tijd was zijn paspoort verlopen en moest hij bij de Russische ambassade een nieuw paspoort aanvragen. Toen de coronamaatregelen in Zuid-Korea deels werden vrijgegeven en vliegverkeer weer mogelijk was hadden de Amerikaanse autoriteiten inmiddels een uitleveringsverzoek voor de man uitgevaardigd.

Een Zuid-Koreaanse rechter heeft zich vorige week over het uitleveringsverzoek gebogen. De Zuid-Koreaanse overheid wil de man aan de Verenigde Staten uitleveren. De advocaat van de Russische verdachte stelde dat de rechten van zijn cliënt in de VS in het geding zijn en er een grote kans is dat hij een excessief hoge straf krijgt. Wanneer de rechter uitspraak doet is onbekend. In juni van dit jaar werd in de Verenigde Staten een 55-jarige vrouw uit Letland aangeklaagd voor het ontwikkelen van code voor Trickbot.