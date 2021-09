Celstraffen voor mannen achter grootschalige Marktplaatsoplichting

De rechtbank Overijssel heeft vijf mannen wegens grootschalige Marktplaatsoplichting veroordeeld tot gevangenisstraffen tot veertig maanden. De hoofdverdachte moet daarnaast een bedrag van 175.000 euro betalen dat hij via oplichting verkreeg. Volgens de rechter stond de man aan hoofd van een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan het oplichten van mensen en plegen van identiteitsfraude en computervredebreuk.

De hoofdverdachte benaderde aanbieders op Marktplaats. Om het vertrouwen van zijn slachtoffers te wekken stuurde hij foto's van een identiteitskaart. Op WhatsApp gebruikte hij een profielfoto met daarin kinderen. Nadat er contact met de slachtoffers was gelegd probeerde de hoofdverdachte inloggegevens bankcodes te ontfutselen waarmee hij toegang tot de bankrekening kon krijgen.

Zo werd verkopers wijs gemaakt dat ze ter bevestiging van de overboeking de instellingen van hun internetbankieren moesten wijzigen en kregen daarvoor instructies van de verdachte. Nadat de verdachte toegang had gekregen tot de bankrekeningen van zijn slachtoffers werd het aanwezige geld overgemaakt naar de rekeningen van katvangers.

De hoofdverdachte kreeg een celstraf van veertig maanden en twee weken opgelegd. Drie van de vijf mannen die katvangers ronselden werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van tussen de dertien maanden en zes maanden. De andere verdachte kreeg wegens het witwassen van 890 euro een gevangenisstraf van drie weken opgelegd. Volgens de rechter is er sprake van een criminele organisatie die strak georganiseerd was en een professionele werkwijze had.

"De hoofdverdachte heeft op grove wijze het vertrouwen geschaad dat de slachtoffers in hem als koper of verkoper hadden. Digitale oplichtingszaken zorgen er bovendien voor dat mensen minder vertrouwen hebben in het elektronisch bankieren", zo liet de rechter in het vonnis weten. Naast de gevangenisstraffen moeten de verdachten ook een schadevergoeding van meer dan 100.000 euro aan de slachtoffers betalen.