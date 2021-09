Ransomwaregroep waarschuwt slachtoffers om niet naar politie te stappen

De criminelen achter de Ragnar Locker-ransomware hebben via hun eigen website een waarschuwing aan slachtoffers gegeven dat ze niet naar de politie moeten stappen of bedrijven moeten inschakelen die over het losgeld onderhandelen, aangezien dan alle gestolen data meteen wordt gepubliceerd.

Volgens de criminelen krijgen ze steeds vaker met professionele onderhandelaars te maken wat het onderhandelingsproces niet eenvoudiger of veiliger maakt, aldus de groep. Die stelt dat dergelijke onderhandelaars voor de politie werken of hier een band mee hebben en niet geïnteresseerd zijn in het commerciële belang van hun klanten of de veiligheid van hun data.

"Dus vanaf nu waarschuwen we al onze clients, als je een recoverybedrijf voor de onderhandelingen inschakelt of een verzoek naar de politie/FBI stuurt, zullen we dit als een vijandige actie beschouwen en alle gestolen data meteen publiceren", zo laat de waarschuwing weten die door DarkFeed openbaar werd gemaakt. De Ragnar Locker-groep is één van de ransomwaregroepen die data van slachtoffers steelt en dreigt te publiceren wanneer het losgeld niet wordt betaald.

De Ragnar Locker-groep zou achter aanvallen zitten op geheugenfabrikant ADATA, Campari, Capcom en reisorganisatie CWT. Dit laatste slachtoffer zou de criminelen 4,5 miljoen dollar losgeld hebben betaald.