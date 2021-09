Purism biedt laptops en pc's met Qubes OS als besturingssysteem

Computerleverancier Purism biedt voortaan ook laptops en pc's waarop besturingssysteem QubesOS is geïnstalleerd. Qubes implementeert een "security by isolation" aanpak, wat het doet door verschillende programma's via virtualisatie van elkaar te scheiden. Als één programma wordt aangevallen heeft dit geen gevolgen voor de integriteit van de rest van het systeem. Daardoor zou het meer bescherming bieden dan veel huidige besturingssystemen.

Purism bood klanten al een usb-stick om Qubes OS zelf te installeren. Het besturingssysteem bood namelijk geen installatiemodus voor fabrikanten. Daardoor was het niet mogelijk om Qubes OS vooraf te installeren met een lege encryptiesleutel voor het versleutelen van de harde schijf, waarbij de klant vervolgens zelf zijn passphrase kon instellen voor het ontsleutelen van de schijf.

Wanneer Purism op verzoek van klanten Qubes OS vooraf installeerde werd de klant gevraagd om een passphrase op te geven of werd er een zwakke standaard passphrase ingesteld. Vervolgens moest elke klant worden begeleid om deze passphrase via de command-line te wijzigen. Deze aanpak was volgens Purism niet wenselijk, waardoor klanten het besturingssysteem zelf moesten installeren.

Er is nu een oem-installatie van Qubes OS ontwikkeld die wel aan de eisen van Purism voldoet en het mogelijk maakt voor klanten om via de installatie-wizard hun eigen passphrase voor het versleutelen van de harde schijf in te stellen. Daardoor biedt Purism klanten vanaf nu ook de optie om hun laptop of pc te bestellen met Qubes OS vooraf geïnstalleerd. Purism is een computerleverancier die zich volledig richt op privacy, security en vrije software.