Censys: 8600 kwetsbare Confluence-servers toegankelijk vanaf internet

Ondanks waarschuwingen van allerlei overheidsinstanties en actief misbruik zijn er nog altijd 8600 Confluence-servers vanaf het internet toegankelijk die een kritieke beveiligingsupdate missen, zo stelt Censys. Confluence is een door Atlassian ontwikkeld wikiplatform waarmee teams van organisaties kunnen samenwerken.

Een kwetsbaarheid in de software, aangeduid als CVE-2021-26084, maakt het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op het systeem uit te voeren en zo volledige controle over de server te krijgen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 9,8 beoordeeld. Op 25 augustus verscheen er een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid.

Sinds begin september maken aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid. Zo werd een Confluence-server van softwareproject Jenkins overgenomen. Op 25 augustus waren er volgens Censys zo'n 14.600 Confluence-servers op het internet te vinden. Sindsdien zijn er zo'n zesduizend servers geüpdatet, wat inhodut dat er nog altijd 8600 Confluence-servers risico lopen om te worden aangevallen.