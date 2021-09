KWF collecteert in 23 gemeenten alleen door middel van qr-code

Van 5 tot en met 11 september vindt de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding plaats en in 23 gemeenten kan er alleen door middel van een qr-code worden gedoneerd. Het geven van contant geld is dan niet mogelijk. "Een donatie via qr is - net als een contante gift - veilig, eenmalig en anoniem. Er worden bij de betaling geen gegevens achtergelaten", aldus KWF.

In plaats van een collectebus komen collectanten met het dit jaar nieuw geïntroduceerde collectebord langs, met daarop de qr-code. Daarnaast laat KWF weten dat sommige collectanten niet langs de deur gaan, maar geld ophalen via WhatsApp. Er wordt dan een app verstuurd met daarin een link om een donatie over te maken.

"Afgelopen jaren zien we dat het gebruik van de qr-code een vlucht neemt. Zeker in coronatijd is het gebruik van de qr-code toegenomen", zegt een woordvoerder van KWF tegenover RTV Oost. "Met name de jongere doelgroep heeft steeds minder contant geld in huis."