Duitse politie maakt gebruik van aangepaste versie Pegasus-spyware

De Duitse politie maakt sinds maart van dit jaar gebruik van een aangepaste versie van de Pegasus-spyware, zo heeft het plaatsvervangend hoofd van de Duitse politie tegenover het Duitse parlement laten weten. De omstreden software werd in de herfst van vorig jaar aangeschaft en is sinds maart 2021 in gebruik, aldus Martina Link.

Via de Pegasus-spyware is het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware, ontwikkeld door de NSO Group, wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.

De standaardversie van Pegasus kan veel meer dan onder de Duitse wetgeving is toegestaan. Daarom heeft de NSO Group op verzoek van de Duitse politie een technische aanpassing doorgevoerd zodat de spyware wel aan de wettelijke vereisten voldoet, merkte Link op. Ze voegde toe dat de spyware uitgebreid door de politie is gecontroleerd. Zo is het niet mogelijk voor de NSO Group om doelwitten van de Duitse politie te identificeren. Daarnaast is er contractueel afgesproken dat er geen data naar het bedrijf gaat maar naar de Duitse politie, zo meldt de Süddeutsche Zeitung.

Onlangs liet een samenwerkingsverband tussen Forbidden Stories, Amnesty International en verschillende mediabedrijven weten dat journalisten, activisten en politici wereldwijd via de Pegasus-spyware zijn bespioneerd. Amnesty International wil nu opheldering van de Duitse overheid over welke features de aangepaste Pegasus-versie beschikt en hoe het gebruik is gemonitord en gedocumenteerd. Ook vindt de organisatie dat overheidsinstanties bij de aanschaf van producten rekening houden met de mensenrechten.