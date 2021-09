Datalek gemeente Zoetermeer en Orde Midden-Nederland door cc-fout

Zowel de gemeente Zoetermeer als de Orde van Advocaten Midden-Nederland hebben door een cc-fout een datalek veroorzaakt. Vorige maand verstuurde de gemeente Zoetermeer een e-mail naar honderdtachtig ondernemers die een beroep deden op de Tozo5-regeling. De gemeente wilde via de e-mail vragen welke ondersteuning de ondernemers na de afloop van de coronamaatregelen nodig hadden.

"Bij het versturen van de e-mail zijn per abuis de e-mailadressen in de cc opgenomen in plaats van de bcc. Daarmee is een datalek ontstaan. De e-mail is zo snel mogelijk ingetrokken, dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de mailadressen bekend zijn geworden bij een aantal ontvangers", melden burgemeester Bezuijen en wethouder Van Driel in een memo aan de gemeenteraad (pdf).

Na ontdekking van het datalek en het intrekken van de e-mail is opnieuw een e-mail gestuurd naar de ontvangers, waarin uitgelegd is wat er is gebeurd en waarin excuses zijn gemaakt. Het datalek is vervolgens gemeld bij de functionaris gegevensbescherming. "Na zorgvuldige afweging is besloten het incident niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden omdat de nadelige gevolgen van het datalek als beperkt worden ingeschat", stelt het stadsbestuur.

Het college zegt het datalek te betreuren. "Bescherming van persoonsgegevens staat hoog op de agenda en het college blijft zich hiervoor inzetten om herhaling in de toekomst te voorkomen."

Orde van Advocaten

Een soortgelijk datalek deed zich afgelopen maandag voor bij de Orde van Advocaten Midden-Nederland. De orde had aan bijna driehonderd advocatenkantoren een herinnering via e-mail gestuurd om hun financiële kengetallen aan te leveren. De ongeveer 275 mailadressen waren echter in het cc-veld geplaatst en zo voor alle ontvangers zichtbaar, meldt Advocatie.

De Raad van de Orde Midden-Nederland laat in een reactie weten dat er geen sprake is van een meldingsplichtig datalek. "Uiteraard zijn de noodzakelijke maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen en is het datalek geregistreerd in ons datalekregister." De verantwoordelijk strafjurist van de Orde stuurde gisteren een excuusmail. "Het spijt mij vreselijk dat deze fout is gemaakt en ik bied daar mijn verontschuldigingen voor aan. Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen."