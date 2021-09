Nep-medewerkers Amazon proberen toegang tot computer te krijgen

Er zijn oplichters in Nederland actief die zich voordoen als medewerkers van webwinkel Amazon en toegang tot de computer van slachtoffers proberen te krijgen, om vervolgens geld van bankrekeningen of creditcardgegevens te stelen, zo waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Slachtoffers ontvangen via de telefoon een opgenomen bericht waarin wordt gesteld dat ze een kostbare bestelling hebben geplaatst. Het is echter mogelijk om de bestelling te annuleren. Als hiervoor wordt gekozen wordt men doorverbonden met een zogenaamde Amazon-medewerker. Die zegt de bestelling te kunnen annuleren, maar hiervoor moet software worden geïnstalleerd waarmee de computer op afstand kan worden overgenomen.

"Wanneer deze nep-medewerker in uw computer is, kan hij zichzelf uiteindelijk – omdat hij meekijkt wanneer u inlogt – ook toegang geven tot uw online bankomgeving. Zo sluizen ze bijvoorbeeld geld weg naar hun eigen rekening, zonder dat u dit in de gaten heeft", aldus de Fraudehelpdesk. Wie een dergelijk telefoontje ontvangt wordt aangeraden de verbinding te verbreken.