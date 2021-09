ProtonMail wijzigt tekst over ip-logs na verstrekken ip-adres activist aan politie

E-maildienst ProtonMail heeft de tekst op de eigen website over het standaard niet opslaan van ip-logs veranderd nadat het een ip-adres van een Franse activist aan de Zwitserse politie had verstrekt. Op de website van ProtonMail stond onder het kopje "Anonymous Email" de tekst: "Standaard slaan we geen ip-logs op die aan je anonieme e-mailaccount zijn te koppelen. Je privacy komt op de eerste plek."

ProtonMail bevindt zich in Zwitserland en valt zo onder de Zwitserse jurisdictie. Op bevel van de Zwitserse autoriteiten moest het eerder dit jaar het ip-adres en de browserfingerprint van een specifiek ProtonMail-account loggen en die data aan de Zwitserse politie verstrekken.

Andy Yen, oprichter en ceo van ProtonMail, liet na de ontstane ophef weten dat het bedrijf aan de Zwitserse wetgeving moet voldoen. "Zodra er een misdrijf is gepleegd, kan de privacybescherming worden opgeschort en zijn we onder Zwitserse wetgeving verplicht om verzoeken van de Zwitserse autoriteiten te beantwoorden." De e-maildienst kon daarnaast ook geen bezwaar tegen het bevel maken.

ProtonMail stelde verder dat het op de eigen website duidelijker ging vermelden wat de verplichtingen voor de e-maildienst zijn. Het kopje "Anonymous Email" is nu verdwenen en vervangen door "Your data, your rules", waarin staat dat ProtonMail e-mail is die privacy respecteert en mensen (niet adverteerders) op de eerste plek zet. Daarnaast wordt er verwezen naar een anonieme e-mailgateway via het Tor-netwerk. Daarmee wordt voorkomen dat ProtonMail het echte ip-adres van gebruikers kan zien.