Protesten in VS aangekondigd tegen scannen van foto's door Apple

Verschillende organisaties in de Verenigde Staten hebben aanstaande maandag protesten aangekondigd tegen de plannen van Apple om foto's op de iPhones van gebruikers te controleren. Oorspronkelijk was Apple van plan om later dit jaar twee scansystemen onder Amerikaanse gebruikers uit te rollen.

Het ene systeem scant afbeeldingen die gebruikers naar iCloud Photos willen uploaden op kindermisbruik. Het tweede systeem scant, wanneer ingeschakeld door ouders, berichten van minderjarigen op "seksueel expliciet" materiaal en waarschuwt afhankelijk van de leeftijd en actie van de gebruiker de ouders. De plannen zorgden voor felle kritiek van klanten, onderzoekers, mensenrechtenbewegingen en privacyexperts.

Apple liet daarop weten de plannen uit te zullen stellen. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is het nodig om het techbedrijf onder druk te blijven zetten zodat het de systemen helemaal niet uitrolt. Daarom organiseert de EFF samen met Fight For the Future (FFTF) en OpenMedia "NoSpyphone" protesten bij Apple Stores in verschillende Amerikaanse steden, waaronder Boston, Atlanta, Washington D.C., New York City, San Francisco en Portland.

Tevens zal er tijdens het volgende grote evenement van Apple op 14 september een vliegtuigje met spandoek over het hoofdkantoor van het techbedrijf vliegen. "Om ervoor te zorgen dat Apple de boodschap krijgt dat encryptie gewoon te belangrijk is om op te geven", aldus de EFF. De burgerrechtenbeweging noemt het systeem dat Apple wil uitrollen een "iPhone-surveillanceprogramma" dat de veiligheid en privacy van gebruikers wereldwijd bedreigt.

"Gebruikers willen dat de apparaten die ze hebben aangeschaft voor hen werken, en hen niet voor anderen bespioneren", aldus Joe Mullin van de EFF. "Het uitstellen van het programma is een stap in de goede richting, maar het is niet voldoende. Apple moet de volgende stap nemen om gebruikers te beschermen en het programma helemaal laten vallen."