"Apple heeft grote achterstand met verhelpen van kwetsbaarheden"

Apple heeft een grote achterstand met het verhelpen van gerapporteerde kwetsbaarheden, zo laten een huidige en voormalige medewerker van het techbedrijf tegenover The Washington Post weten. Volgens de bekende beveiligingsonderzoeker Katie Moussouris heeft Apple een slechte reputatie binnen de security-industrie wat voor minder veilige producten zal zorgen.

Net als andere techbedrijven heeft Apple een bugbountyprogramma waarbij het onderzoekers beloont voor het melden van kwetsbaarheden. Volgens bronnen die met het programma bekend zijn is Apple traag met het verhelpen van kwetsbaarheden en krijgen onderzoekers niet altijd betaald waar ze denken recht op te hebben, aldus The Washington Post.

In 2016 lanceerde Apple een besloten beloningsprogramma dat alleen iOS en iCloud dekte. Het programma werd in 2019 voor iedereen opengesteld en omvat sindsdien ook macOS, tvOS, iPadOS en watchOS. Voor ernstige kwetsbaarheden keert Apple een beloning van 1 miljoen dollar uit. Apple betaalde vorig jaar in totaal 3,7 miljoen dollar aan beloningen. Minder dan de 13,6 miljoen dollar van Microsoft en 6,7 miljoen dollar van Google.

In een reactie stelt Apple dat het totaal uitgekeerde bedrag vorig jaar bijna is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook claimt het techbedrijf dat het de hoogste gemiddelde beloning binnen de industrie uitkeert. Tevens is Apple van plan om nieuwe beloningen voor onderzoekers te introduceren.