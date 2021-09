Canadese man die geld voor cybercriminelen witwaste krijgt 11 jaar cel

Een Canadese man die miljoenen dollars voor cybercriminelen witwaste is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim elf jaar. Ook moet de man slachtoffers meer dan dertig miljoen dollar betalen. De man regelde katvangers om gestolen geld bij geldautomaten op te nemen. Ook regelde hij bankrekeningen waar het bij cyberdelicten en via fraude gestolen geld naar toe werd overgemaakt.

Zodra het geld op deze rekeningen stond maakte hij het over naar andere rekeningen, nam hij het op in contanten of kocht er cryptovaluta mee. Volgens de Amerikaanse autoriteiten ging het onder andere om geld dat door Noord-Koreaanse cybercriminelen was gestolen bij banken uit Malta en Pakistan. Andere slachtoffers waarvan de man geld witwaste waren een Indiase bank, alsmede bedrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De man speelde ook een rol bij het oplichten van een Canadese universiteit door middel van e-mailfraude. Universiteitsmedewerkers ontvingen verschillende e-mails die zogenaamd van een bouwbedrijf afkomstig waren en waarin werd gevraagd om de bankgegevens aan te passen en geld over te maken. Het ging om een bedrag van in totaal 11,8 miljoen Canadese dollar. Het geld werd vervolgens door de man witgewassen.