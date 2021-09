WhatsApp biedt gebruikers end-to-end versleutelde back-ups

WhatsApp biedt gebruikers voortaan de optie om hun back-ups end-to-end versleuteld op te slaan, zo heeft Facebook aangekondigd. Gebruikers konden hun back-ups al opslaan in Google Drive en Apple iCloud, maar de data was dan niet end-to-end versleuteld, waardoor de cloudprovider er toegang toe kon krijgen.

Met end-to-end versleutelde back-ups zijn zowel de back-ups als de benodigde encryptiesleutel niet meer toegankelijk voor de cloudprovider en WhatsApp. De end-to-end versleutelde back-ups worden versleuteld met een willekeurig gegenereerde encryptiesleutel. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om deze encryptiesleutel handmatig of met een wachtwoord te beschermen. Bij de handmatige optie moet een 64-cijferige weergave van de encryptiesleutel worden genoteerd.

Bij de keuze voor een wachtwoord wordt de encryptiesleutel in een hardware security module (HSM)-gebaseerde Backup Key Vault bij WhatsApp opgeslagen. Een HSM is speciale hardware voor het veilig opslaan van encryptiesleutels. Wanneer de gebruiker zijn back-up nodig heeft kan hij die via de encryptiesleutel of zijn wachtwoord ontsleutelen.

De HSM-gebaseerde Backup Key Vault voert de wachtwoordverificatie uit voordat er toegang tot de opgeslagen encryptiesleutel wordt verkregen. Na een aantal mislukte pogingen wordt de encryptiesleutel permanent ontoegankelijk gemaakt. Volgens Facebook moet dit bescherming tegen bruteforce-aanvallen bieden waarmee zou kunnen worden geprobeerd om de encryptiesleutel te bemachtigen. WhatsApp weet dat een encryptiesleutel in de HSM aanwezig is, maar zegt dat het de encryptiesleutel niet kent.

Om ervoor te zorgen dat de Backup Key Vault voor alle twee miljard WhatsApp-gebruikers blijft werken wordt de dienst over meerdere datacenters verspreid. Voor het afhandelen van de communicatie tussen de gebruiker en de Backup Key Vault wordt er gebruikgemaakt van ChatD, een service van WhatsApp. Facebook laat echter weten dat de inhoud van versleutelde berichten tussen de gebruiker en de Backup Key Vault niet voor deze dienst toegankelijk zijn.

Wanneer de gebruiker zijn back-up wil downloaden moet hij eerst zijn wachtwoord invoeren dat door de Backup Key Vault wordt geverifieerd. Vervolgens stuurt de Backup Key Vault de encryptiesleutel terug naar de gebruiker die daarmee de back-ups kan ontsleutelen. Maakt de gebruiker van de 64-cijferige encryptiesleutel gebruik, dan zal deze sleutel handmatig moeten worden ingevoerd. End-to-end versleutelde back-ups worden de komende weken onder gebruikers uitgerold.