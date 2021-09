Verzekeraar ziet claims door ransomware-aanvallen sterk toenemen

Verzekeraar Marsh heeft claims die het gevolg zijn van ransomware-aanvallen vorig jaar sterk zien toenemen. Van alle "cyberclaims" die het bedrijf vorig jaar ontving was 32 procent door ransomware veroorzaakt. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van de periode 2016 tot 2020, toen het om 14 procent ging, zo laat het bedrijf in een nieuw rapport weten.

Van alle cyberclaims in Europa werd vorig jaar 80 procent door aanvallen veroorzaakt, terwijl dat in 2019 nog 70 procent bedroeg. Het totale aantal cyberclaims in 2020 nam met 8 procent toe. Met name de maakindustrie, communicatie, media en technologie en professionele dienstverlening lieten een sterke stijging van het aantal claims zien.