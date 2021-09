FBI: geen aanwijzingen dat Rusland ransomwaregroepen aanpakt

Er zijn geen aanwijzingen dat de Russische overheid ransomwaregroepen in het land aanpakt die verantwoordelijk zijn voor aanvallen tegen Amerikaanse organisaties, zo stelt Paul Abbate, adjunct-directeur van de FBI. Onlangs meldde Chris Inglis, de Amerikaanse National Cyber Director, dat na een reeks grote ransomware-aanvallen deze zomer op Amerikaanse bedrijven en organisaties er nu een afname zichtbaar is.

Eerder riep de Amerikaanse president Biden de Russische president Poetin op om ransomwaregroepen in het land aan te pakken. Tijdens een overleg gaf Biden de Russische president ook een lijstje met Amerikaanse sectoren die niet mogen worden aangevallen. "Gebaseerd op wat we hebben gezien zijn er geen aanwijzingen dat de Russische overheid ransomwaregroepen aanpakt die in deze omgeving die ze hebben gecreëerd opereren", aldus Abbate.

De FBI-topman stelde dat de Amerikaanse autoriteiten om hulp en samenwerking hebben gevraagd. "En we hebben niets gezien. Dus in dit opzicht is er niets veranderd." Eerder had Biden al gesteld dat de VS verwacht dat de Russische autoriteiten actie ondernemen wanneer er een ransomware-aanval vanaf Russisch grondgebied plaatsvindt.