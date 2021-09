CZ wijzigt werkwijze bij machtigingsaanvragen na optreden van AP

Zorgverzekeraar CZ heeft na optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens de werkwijze bij machtigingsaanvragen aangepast. Voor het vergoeden van medisch-specialistische revalidatie vereist CZ een voorafgaande akkoordverklaring, een machtigingsvereiste. Aan die akkoordverklaring kan CZ aanvullende voorwaarden stellen. Volgens twaalf verzekerden heeft CZ voor hun revalidatiezorg te veel bijzondere persoonsgegevens verwerkt en zij vroegen de Autoriteit Persoonsgegevens om tegen de zorgverzekeraar op te treden.

Volgens de privacytoezichthouder heeft CZ bij vier verzekerden de AVG geschonden door meer medische gegevens over hun behandeling te verwerken dan noodzakelijk was voor de beoordeling van hun machtigingsaanvragen. Daarop besloot de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar een last onder dwangsom aan de zorgverzekeraar op te leggen. CZ ging tegen het besluit van de AP in beroep. Tijdens deze procedure zijn de AP en CZ in gesprek gegaan over de aanpassing van de standaardwerkwijze van CZ.

CZ maakt nu gebruik van een nieuwe leidraad voor het beoordelen van machtigingsaanvragen voor medisch-specialistische revalidatie zonder opname. Volgens de privacytoezichthouder heeft de zorgverzekeraar op dit vlak voldoende verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast heeft CZ de betreffende medische persoonsgegevens van de twaalf verzekerden die bij de AP een klacht indienden inmiddels verwijderd.