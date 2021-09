Microsoft laat gebruikers zonder wachtwoord inloggen op Microsoft-account

Mijn ouders loggen al zo lang als ik mij kan herinneren in op Windows zonder wachtwoord. Dat is praktisch voor hun zoon die wekelijks controleert op malware en updates. Dan hoeven ze er niet de hele tijd naast te blijven zitten.



Zelf heb ik wel een lokaal wachtwoord op mijn Windows computer. Dit is om bezoek uit mijn computer te houden, het wachtwoord is echter niet erg sterk maar dat hoeft ook niet. Soms tik ik het lokale wachtwoord per ongeluk in op een computer van een ander, dit is wel een probleem.