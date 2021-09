Tweede Kamer akkoord met invoering coronatoegangsbewijs

De Tweede Kamer is dankzij steun van de PvdA gisterenavond akkoord gegaan met de invoering van een coronatoegangsbewijs voor horeca, theaters en evenementen. Een motie om een uitzondering voor buitenterrassen in de horeca te maken werd aangenomen. Tijdens het debat over het coronatoegangsbewijs hadden meerdere partijen felle kritiek op het plan.

" Mijn fractie heeft, zoals ik in eerste termijn al heb geschetst, grote zorgen over de veiligheid, de privacy, de keuzevrijheid en het effect op het vertrouwen in dit kabinetsbeleid. Wat ons betreft doen we het dan ook echt niet", stelde PvdD-Kamerlid Van Esch. "Ik heb echt heel veel mensen horen zeggen: ik ben dan wel gevaccineerd, maar waarom zou ik mijn medische privégegevens met willekeurige andere burgers moeten delen?", ging het Kamerlid verder.

"Mijn fractie staat pal voor die rechtsstaat. We hebben te maken met schijnveiligheid, vaccinatiedrang, schending van privacy en een overheid die zwabbert en zelfs het vertrouwen in het coronabeleid en de vaccinatiebereidheid ondermijnt", aldus Van Esch. Ook de ChristenUnie stelde dat de coronpas vrijheden beperkt en schijnveiligheid oplevert.

"De anderhalvemetersamenleving wordt ingewisseld voor de qr-samenleving. Het kabinet slaat hiermee een gevaarlijke, heel gevaarlijke route in. Het plan schaadt het vertrouwen in een overheid die maandenlang beweerde dat er nooit vaccinatiedwang of -drang zou komen, direct of indirect. De coronapas wakkert de tweedeling in de samenleving aan en zet ouderen en digibeten op achterstand", liet SGP-Kamerlid Stoffer weten.

Ook DENK-Kamerlid Kuzu sprak over de invoering van een qr-samenleving. "Je moet je laten testen, anders kom je er niet in. Je moet je laten vaccineren, anders kan je niet meedoen. Je moet bewijzen dat je bent gevaccineerd, want anders ben je een risico voor de samenleving. Mensen die zich, om welke reden dan ook, niet willen laten vaccineren, zich niet willen laten testen, worden door dit kabinet buitengesloten. Dat is een schande, dat is drang, dat is buitenproportioneel, dat is tweedeling van de samenleving."

Ondanks de kritiek ging een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord. VVD, CDA en D66 kregen steun van de PvdA en Liane den Haan. Coalitiepartij ChristenUnie stemde tegen de coronapas. GroenLinks, dat het coronabeleid van de regering vaak steunt, stemde ook tegen.