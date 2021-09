Autoriteit Persoonsgegevens kan weer datalekmeldingen ontvangen

Het online formulier waarmee organisaties datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen melden is weer online. Door werkzaamheden was het formulier het afgelopen weekend offline, waardoor de toezichthouder geen datalekmeldingen kon ontvangen. Werkzaamheden aan de it-systemen van de privacytoezichthouder waren de reden dat het meldformulier het afgelopen weekend niet beschikbaar was.

Bedrijven en overheden die met een datalek te maken hebben moeten dit uiterlijk binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden. Doordat het meldformulier tijdelijk offline was konden organisaties die in deze periode met een datalek te maken kregen dit niet binnen de gestelde deadline melden. De AP zegt hier rekening mee te zullen houden. Organisaties die tussen 17 en 20 september een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens moesten melden krijgen hier tot en met vrijdag 24 september de tijd voor.