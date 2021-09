Overzicht van door ransomwaregroepen gebruikte kwetsbaarheden

Het afgelopen jaar werden tal van organisaties het slachtoffer van ransomware. De groepen die voor deze aanvallen verantwoordelijk zijn maken naast phishingmails ook gebruik van bruteforce-aanvallen op RDP-systemen en kwetsbaarheden in veelgebruikte software.

Onderzoekers hebben nu een overzicht gepubliceerd van kwetsbaarheden die ransomwaregroepen gebruiken om bij hun slachtoffers binnen te dringen. Het gaat om meer dan veertig beveiligingslekken. Iets minder dan de helft werd in dit jaar gevonden en zijn inmiddels door de betreffende leverancier gepatcht. Er zijn echter ook twaalf gebruikte kwetsbaarheden die uit 2017, 2018 en 2019 dateren. Organisaties wordt dan ook aangeraden beschikbare beveiligingsupdates te installeren.

Het overzicht, dat werd opgesteld door onderzoeker Allan Liska en een onderzoeker met het alias Pancak3, komt overeen met overzichten van de FBI en de Amerikaanse geheime dienst NSA. De FBI publiceerde in juli van dit jaar een Top 30 van meest aangevallen kwetsbaarheden. De NSA kwam vorig jaar met een Top 25 van aangevallen beveiligingslekken.

"Eén van de meest effectieve manieren om kwetsbaarheden te verhelpen is het updaten van software zodra patches beschikbaar zijn en praktisch is. Wanneer dit niet kan, overweeg dan tijdelijke workarounds of andere mitigaties als die door de leverancier zijn gegeven", aldus de FBI. Wanneer het niet mogelijk is voor een organisatie om snel alle software te updaten na het uitkomen van een patch wordt aangeraden om de hoogste prioriteit te geven aan kwetsbaarheden waar al misbruik van wordt gemaakt of waar de meeste systemen risico door lopen.