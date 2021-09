Banken en politie waarschuwen jongeren geen katvanger te worden

Banken en politie zijn een nieuwe campagne gestart waarbij ze jongeren waarschuwen om geen katvanger te worden. Katvangers laten hun bankrekening door criminelen gebruiken voor fraude. Volgens de politie spelen katvangers een essentiële rol om geld dat bij cybercrime is gestolen in de fysieke wereld te krijgen.

"Bij vrijwel alle vormen van online fraude gebruiken de daders bankrekeningen van anderen. Dat doen ze door pinpassen te kopen, in veel gevallen van kwetsbare jongeren. Zo blijven de criminelen zelf uit het zicht van politie en justitie", aldus de politie. Die stelt ook dat cybercriminelen steeds vaker katvangers ronselen.

In de meeste gevallen gaat het om jongeren en jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Het komt ook voor dat criminelen doelbewust mensen zoeken die kwetsbaar zijn, doordat ze bijvoorbeeld in geldnood zitten of een licht verstandelijke beperking hebben. "Met alle gevolgen van dien", zegt Caroline Sander, teamleider bij de Electronic Crimes Task Force (ECTF) van de Landelijke Eenheid. "De pakkans is groot. Niet de criminelen draaien op voor de schade, maar de jongeren, die bovendien strafrechtelijk vervolgd kunnen worden."

Met de vandaag gelanceerde campagne "Mijn scam, jouw probleem!" waarschuwen banken en politie voor deze criminaliteitsvorm. Zo wordt op zeven grotere NS-stations in Nederland een video getoond en ontvangen mbo’s en hbo’s van de politie een persoonlijke brief en een informatiepakket. Tevens wordt erop social media aandacht gevraagd.