GGD-medewerker aangehouden voor fraude met vaccinatiebewijzen

Een van de laatste polls hier betrof de stelling of IT onderricht al op de basisschool zou moeten aanvangen. Ook hier zag ik weer enkele smalende reacties (van dezelfde leeftijdsgroep als de 20-jarige die is aangehouden misschien?)



IT onderricht is een goede zaak, maar pas volledig als daar ook een moreel opvoedkundig karakter in is geïntegreerd. Alleen gestuurd vanuit de alpha richting (exacte vakken) zal achteraf een voedingsbodem blijven voor jongeren die al moeite hebben met hun grenzen leggen t.a.v. wat wel en niet toelaatbaar is in onze samenleving tot behoud van respect voor iedereen.