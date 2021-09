Apple dicht kritieke kwetsbaarheden in bluetooth en Face ID in iOS

Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor iOS en iPadOS waarmee meerdere kritieke kwetsbaarheden zijn verholpen waardoor aanvallers toegang tot iPhones en iPads kunnen krijgen. De beveiligingslekken zijn onder andere aanwezig in bluetooth en Face ID.

Recentelijk kwam Apple met iOS 14.8 en iPadOS 14.8 waarmee twee actief aangevallen zerodaylekken in de besturingssystemen werden verholpen. Nu laat Apple weten dat deze updates veel meer kwetsbaarheden verhelpen dan in eerste instantie werd aangegeven. Iets wat Apple vaker doet. Naast de twee eerder genoemde zerodaylekken zijn er elf andere kwetsbaarheden opgelost.

Het gaat onder andere om een kwetsbaarheid in bluetooth aangeduid als CVE-2021-30820. Via dit bluetooth-lek kan een aanvaller op afstand willekeurige code op iPhones en iPads uitvoeren. Verdere details worden echter niet door Apple gegeven. Voor zover bekend is er geen misbruik van het beveiligingslek gemaakt.

Verder zijn er meerdere kwetsbaarheden in de FontParser van iOS en iPadOS verholpen. Door het verwerken van een kwaadaardig font is het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code uit te voeren. Verder zijn verschillende lekken in WebKit opgelost, de door Apple ontwikkelde browser-engine waar Safari en alle andere browsers op iOS gebruik van maken.

Door de kwetsbaarheden is alleen het bezoeken van een malafide website voldoende om een aanvaller willekeurige code op het systeem te laten uitvoeren. Er is geen verdere interactie van gebruikers vereist. Dit wordt ook wel een drive-by download-aanval genoemd.

IOS en iPadOS 15

Naast de aanvullende informatie over iOS en iPadOS 14.8 heeft Apple ook iOS en iPadOS 15 uitgerold. Deze versies verhelpen verschillende kwetsbaarheden die niet in iOS en iPadOS 14.8 staan vermeld. Het gaat onder andere om een beveiligingslek in Face ID waardoor een aanvaller met een 3D-model de gezichtsscan van iPhones en iPads kan omzeilen om zo toegang tot het apparaat te krijgen. Verdere details over het lek worden niet door Apple gegeven, behalve dat de anti-spoofingmodellen van Face ID zijn verbeterd.

Verder was het mogelijk voor een lokale aanvaller met toegang tot een vergrendeld apparaat om via Siri contactgegevens te bekijken. Een kwetsbaarheid in de wifi-functionaliteit van iPhones en iPads maakte het mogelijk voor een aanvaller in de buurt van een gebruiker om die tijdens het instellen van het toestel verbinding met een kwaadaardig wifi-netwerk te laten maken. De updates voor iOS en iPadOS zijn beschikbaar via iTunes en de Software Update-functie.