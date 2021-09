Veenendaalse zorggroep Charim getroffen door ransomware-aanval

Zorggroep Charim in Veenendaal is vorige week getroffen door een ransomware-aanval waarbij allerlei bestanden werden versleuteld. Het onderzoek naar de aanval gaat vermoedelijk nog weken duren, zo laat een woordvoerder tegenover RTV Utrecht weten. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Wel laat de zorginstelling weten dat de zorg voor patiënten niet in gevaar is geweest.

Op dit moment kijkt de zorginstelling hoe groot de schade is. "Er wordt gekeken welke bestanden geïnfecteerd zijn en hoe je die vervolgens weer schoon kan krijgen. Er zijn verschillende harde schijven, dus in feite is ieder computerbestand dat opengemaakt wordt, een risico", zegt woordvoerder Rufo Petri van Charim.

De zorginstelling stelt over back-ups te beschikken waarmee de bestanden zijn te herstellen. Er is geen losgeld aan de aanvallers betaald. "Heel vervelend dat zoiets gebeurt. Er wordt met man en macht gewerkt om alles weer in orde te kregen. We moeten zeker weten dat omgeving schoon is, anders gaat zo'n virus weer verder", laat Petri verder weten.

Charim telt vijftien locaties in de regio's Veenendaal en Zeist. Er werken zo'n zeventienhonderd medewerkers en duizend vrijwilligers die zorg aan ruim twaalfhonderd cliënten bieden.