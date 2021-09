VVD: verbod op betalen losgeld ransomware kan leiden tot faillissementen

</sarcasm on>De VVD is de steun voor iedere ondernemer. Criminelen zijn tenslotte ook ondernemer</sarcasm on>

Het is echt niet dat dat ik sta te jubelen bij een verbod. Maar het steunen van criminele organisaties omdat dat op korte termijn het goedkoopts is slaat nergens op. We, als maatschappij, moeten het business model van randsomware verstoren. Dit verbod is een paardemiddel. Maar het maakt criminelen wel duidelijk wat ze kunnen verwachten.