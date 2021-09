Onveilig updateproces Netgear-routers maakt remote code execution mogelijk

Een onveilig updateproces in verschillende routers van fabrikant Netgear maakt het voor aanvallers mogelijk om op afstand willekeurige code met rootrechten uit te voeren. Netgear heeft inmiddels firmware-updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Het beveiligingslek is aanwezig in de Circle Parental Control Service die voor ouderlijk toezicht wordt gebruikt. Ouderlijk toezicht staat standaard niet ingeschakeld op de kwetsbare Netgear-routers, maar het updateproces van de Circle Parental Control Service wel. Het updateproces maakt via het onbeveiligde http verbinding met Netgear voor het downloaden van database-updates. Daarnaast zijn deze updates niet digitaal gesigneerd.

Een aanvaller tussen de router en het internet kan hierdoor malafide updates aanbieden die de router zal installeren. De bestanden die op deze manier kunnen worden overschreven draaien als root, waardoor ook de code van de aanvaller met rootrechten draait. "Met roottoegang tot een router kan een aanvaller al het verkeer lezen en aanpassen", aldus beveiligingsonderzoeker Adam Nichols.

Netgear werd in juli van dit jaar gewaarschuwd en kwam afgelopen maandag met updates voor de R6400v2, R6700, R6700v3, R6900, R6900P, R7000, R7000P, R7850, R7900, R8000 en RS400. Gebruikers wordt opgeroepen de firmware-updates zo snel mogelijk te installeren. "Deze remote code execution-kwetsbaarheid blijft aanwezig als je niet alle stappen doorloopt. Netgear is niet aansprakelijk voor gevolgen die voorkomen hadden kunnen worden door de aanbevelingen in deze notificatie te volgen", aldus de fabrikant.