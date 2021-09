Litouwse overheid: Xiaomi-telefoons verzamelen allerlei data over gebruikers

Telefoons van fabrikant Xiaomi verzamelen allerlei data over gebruikers en versturen dit naar servers in landen waar de AVG niet van toepassing is. Daarnaast beschikken de telefoons over een contentfilter, hoewel dit niet staat ingeschakeld op de Xiaomi-telefoons die in Litouwen worden verkocht, aldus het Litouwse ministerie van Defensie.

Het National Cyber Security Center van Litouwen deed onderzoek naar drie telefoons van Chinese makelij, namelijk de Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G en OnePlus 8T 5G. Er werden in totaal vier problemen vastgesteld, waarvan drie met de telefoon van Xiaomi. De telefoon gebruikt binnen de Mi Browser een programma dat 61 verschillende parameters verzamelt over het gebruik van de telefoon en dit stuurt naar servers in landen waar de AVG niet van toepassing is. Iets wat volgens de Litouwse overheid een risico is.

Verder blijkt dat het toestel over een contentfilter beschikt. Zo ontvangt de telefoon periodiek een lijst met verboden woorden in het Chinees, onder andere over Tibet en Taiwan. Het contentfilter staat echter uitgeschakeld in de telefoons die de onderzoekers in Litouwen analyseerden. Als derde punt is er het risico van een datalek bij het gebruik van de Xiaomi Cloud-dienst. De onderzoekers stellen dat het onduidelijk is welke informatie het toestel allemaal naar de fabrikant stuurt.

Het vierde probleem werd aangetroffen in de telefoon van Huawei. Bij het gebruik van de officiële appstore worden gebruikers, wanneer de opgegeven app niet wordt gevonden, automatisch doorgestuurd naar dubieuze appstores, zo stellen de onderzoekers. De Litouwse overheid zegt dat het met het onderzoek de veiligheid van 5G-telefoons die in Litouwen worden verkocht wil vaststellen. Daarbij is er bewust voor de drie Chinese fabrikanten gekozen omdat die mogelijk een cybersecurityrisico vormen.