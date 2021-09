Ex-douanier op basis van onderschepte Sky ECC-berichten aangehouden

De Rijksrecherche heeft vandaag een voormalig douanier uit Barendrecht aangehouden op verdenking van computervredebreuk en schending van zijn ambtsgeheim in de tijd dat hij nog werkzaam was als douanier. De man werd vorig jaar ook al aangehouden en in maart van dit jaar veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf voor schending van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk, witwassen en valsheid in geschrifte.

Tijdens dat onderzoek werd in de woning van de douanier een Sky ECC-telefoon aangetroffen. Op het moment van het onderzoek en de uitspraak van de rechter was de data van de telefoon echter nog niet beschikbaar. Sky ECC bood naar eigen zeggen een beveiligd berichtenplatform dat alleen op "niet te hacken" apparaten is te installeren. De telefoons van Sky ECC hebben geen gps, camera en microfoon. Berichten worden automatisch na een opgegeven tijd verwijderd. Daarnaast is er een "panic" wachtwoord dat na het invoeren de inhoud van het toestel wist.

De autoriteiten kregen eind vorig jaar toegang tot de berichtendienst. Sinds halverwege februari kon er "live" worden meegelezen met gebruikers. Het gebruik van Sky ECC nam sterk toe nadat de politie vorig jaar toegang wist te krijgen tot berichten van versleutelde berichtendienst EncroChat. Volgens de politie zou Sky ECC wereldwijd 70.000 gebruikers hebben, waarvan 11.000 in Nederland.

Met behulp van informatie afkomstig uit onderschepte berichten van de Sky-telefoon van de inmiddels ex-douanier, is er een nieuwe verdenking ontstaan dat de man meerdere malen gegevens doorgaf aan criminelen. De Rijksrecherche is hierop een nieuw strafrechtelijk onderzoek gestart. Uit het onderzoek is gebleken dat er informatie is doorgegeven over controles van specifieke ladingen in Rotterdam, informatie over de importgeschiedenis van bedrijven en informatie over risicoprofielen waardoor er een inschatting kon worden gemaakt over controles in de Rotterdamse haven, zo meldt het Openbaar Ministerie.